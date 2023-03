Um morto e cinco feridos em explosão na base militar de Santa Margarida

© Henriques da Cunha (arquivo)

Uma explosão na base militar de Santa Margarida, em Constância, matou esta quinta-feira pelo menos uma pessoa e fez cinco feridos, dois deles graves. O acidente está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar e foi também aberto um "processo de averiguações", adianta o Exército.

Tudo aconteceu, apurou a TSF, depois de um exercício de treino de artilharia, quando o militar que acabou por morrer estava a fazer explodir engenhos que não tinham sido detonados durante a atividade. As vítimas foram retiradas do campo militar.

Foram enviados para o local 35 bombeiros, apoiados por 12 veículos e um helicóptero.

A informação foi confirmada pela TSF junto do Instituto Nacional de Emergência Médica, do Comando Sub-Regional do Médio Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Ministério da Defesa.

Aberto processo de averiguações

Em comunicado, o Exército confirma o incidente e adianta que aconteceu pelas 16h40, no âmbito do "Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e Infraestruturas de Treino do Campo Militar de Santa Margarida".

Quando o acidente aconteceu, esta em ação "uma equipa de desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia N.º1 para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes".

Durante esta operação, "ocorreu uma explosão inadvertida, da qual resultou 01 morto e 05 feridos", lê-se na nota.

O Serviço de Saúde Militar prestou apoio médico no local, e foi também ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército, assinala-se. Entretanto, "a Polícia Judiciária Militar tomou conta da ocorrência" e foi aberto um "processo de averiguações".

Marcelo fala de acidente "grave"

Enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa revela em comunicado que já teve conhecimento "do grave acidente ocorrido" e que já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército.

Marcelo, acrescenta-se no documento, está a acompanhar "solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes".

O chefe de Estado decidiu também adiar a reunião do Conselho Superior de Defesa que estava prevista para esta sexta-feira,

Santos Silva solidário

No Twitter, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamenta o acidente "e as vítimas que provocou".

"A minha solidariedade às respetivas famílias e ao exército português", lê-se.

Ministra envia "sentidas condolências"

Em comunicado, a ministra da Defesa Nacional lamenta a morte de um militar "no âmbito de uma ação planeada de desativação de engenhos explosivos".

Helena Carreiras deseja "sentidas condolências" à família da vítima mortal e deseja "rápida recuperação" aos outros cinco militares feridos no acidente.

"Aos camaradas dos militares envolvidos neste incidente endereça também uma palavra de solidariedade", lê-se ainda na nota.

Em atualização

*com Rita Costa e Pedro Cruz