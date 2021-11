Falta de presença política do PSD? "Évora é o local onde essas afirmações não têm razão de ser"

José Silvano, deputado e Secretário-Geral do PSD © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Rui Polónio com Sara Beatriz Monteiro 04 Novembro, 2021 • 08:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de Paulo Rangel, num encontro com militantes em Évora, ter acusado a direção do PSD de ter um défice de presença política no país devido à falta de oposição ao governo de António Costa, o secretário-geral do partido, José Silvano, responde às críticas lembrando os mais recentes números do combate eleitoral precisamente no distrito em que o candidato à liderança do PSD falava.

Ouça as declarações de José Silvano 00:00 00:00

"Évora é o local onde essas afirmações não têm razão de ser. Évora tinha zero câmaras municipais. Nestas eleições autárquicas, conquistou quatro câmaras municipais. Foi talvez o distrito do país onde o PSD mais subiu, onde o PSD mais se solidificou, onde o PSD no terreno mais trabalhou. Nos últimos quatro anos, a distrital de Évora revitalizou seis concelhias. Eu não sei o que é essa implementação política. Os dados objetivos é que o PSD em Évora teve uma implementação política em quatro anos que nunca teve nos últimos 46 anos em termos de mobilização e de fixação no terreno", sustenta José Silvano m entrevista à TSF.

Questionado sobre a acusação de falta de oposição do PSD, José Silvano responde que "há pessoas que pensam que quando se repete muitas vezes uma ideia que ela se torna verdadeira", considerando até que esse "é, desde o início, o mote da campanha do doutor Paulo Rangel".

"Só faltou acrescentar que isso se vê bem no final dos debates quinzenais. Portanto, eu não tenho mais nada a dizer", remata.