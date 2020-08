"Faltam cinco dias para a Festa do Avante e não conhecemos as regras." Marcelo critica indefinição da DGS

© José Sena Goulão/Lusa

O Presidente da República assume que não há clareza nas regras para a realização da Festa do Avante. Em Monchique, no Algarve, Marcelo Rebelo de Sousa criticou a Direção-Geral da Saúde (DGS) por ainda não se conhecer a posição das autoridades sanitárias sobre o evento do PCP.

"Faltam cinco dias para a Festa do Avante e não se conhece a posição das autoridades sanitárias sobre as regras para a realização do evento. Isto é: não há conhecimento atempado, nem clareza", admite.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, em tempo de pandemia, é necessário que as diferentes autoridades sejam céleres na transmissão das orientações. O chefe de Estado lembra que é a credibilidade que está em causa.

"Não é bom para ninguém. Não é bom para o Estado, para a organização e para a credibilidade que é necessária neste momento. Mais do que noutras ocasiões, impõe-se saber com antecedência as regras do jogo, não se sabe. Devemos conhecer as regras com clareza, não se conhece."

O Presidente da República adianta que sempre apontou à eficácia das autoridades de saúde. "Nunca pensei, quando falei do assunto, chegar a cinco dias sem saber as regras do jogo", assegura. Marcelo afirma que "não é um bom augúrio a esta distância".

Questionado pelos jornalistas sobre as declarações de António Costa ao Expresso, onde assumiu o risco de uma crise política caso os partidos de esquerda rejeitem um acordo para a viabilização do Orçamento do Estado, Marcelo recusou comentar. Ainda assim, o Presidente da República voltou a avisar que uma crise política em tempo de pandemia é uma ficção.

"Cada partido tem a sua estratégia e a sua tática. O plano do Presidente é acima disso. Uma crise que envolva dissolução depende do Presidente. Para tornar tudo claro, disse, sem drama nenhum, para não contarem com eleições a correr", recorda.

Quanto à possibilidade de Portugal deixar o corredor aéreo do Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa nota que os números não justificam a mudança de posição britânica.

"No aumento de casos, não se pode dizer que há um peso decisivo dos números algarvios. Temos de relativizar os números. Em termos gerais, temos de ter atenção, prevenir, mas não há circunstâncias que justifiquem uma inversão da decisão do Reino Unido."

A Festa do Avante começa na próxima sexta-feira, na Quinta da Atalaia, no Seixal. O certame tem estado rodeado de polémica, por juntar mais de 30 mil pessoas em tempo de pandemia. O PCP já garantiu, no entanto, que estarão garantidas todas as medidas de segurança.