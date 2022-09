"Famílias primeiro." Consulte o documento com todas as medidas de apoio anunciadas por António Costa

© Direitos Reservados

O Governo anunciou esta segunda-feira, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, um pacote de oito medidas para apoiar "de imediato" as famílias a fazer face à inflação. O conjunto das medidas tem um valor global de 2.400 milhões de euros.

CONSULTE AQUI O DOCUMENTO DO GOVERNO

Entre os apoios anunciados está a atribuição de um vale de 125 euros a todos os portugueses com um rendimento bruto mensal até 2070 euros.

No que toca às famílias com crianças, o primeiro-ministro anunciou o pagamento de 50 euros para todos os dependentes até aos 24 anos, um apoio pago já a partir de outubro.

Para os pensionistas, o Governo revelou que receberão um suplemento extra equivalente a meio mês, suplemento que será pago de uma só vez já em outubro. Além disso, os pensionistas vão ter em janeiro um aumento entre 4,43% e 3,53% em função do valor da sua pensão.

Na energia, o Executivo adiantou que vai propor à Assembleia da República a redução a taxa do IVA sobre a eletricidade de 13% para 6%. O objetivo do Governo é que a proposta seja agendada e discutida com "caráter de urgência", de modo a que entre em vigor a 1 de outubro. No gás, os consumidores podem voltar ao mercado regulado.

Por exemplo, se um casal com dois filhos transitar para o mercado regulado verá o preço da factura do gás diminuir 10%.

O Governo prolonga também até ao final do ano a suspensão do aumento da taxa de carbono; a devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA, assim como a redução do ISP.

Assim, nesta semana, por cada 50 litros os consumidores "pagarão menos 16 euros de gasolina ou menos 14 euros de gasóleo".

No pilar da habitação, o Governo limita até 2% a atualização das rendas, com compensação no IRS/IRC dos senhorios.

Nos transportes, o Executivo garante a manutenção do preço dos passes urbanos e das viagens nos Comboios de Portugal em 2023.

As medidas anunciadas pelo Governo, algumas já promulgadas pelo Presidente da República, vão ser detalhadas pelos quatro governantes das tutelas abrangidas: Finanças, Habitação, Segurança Social e Ambiente.