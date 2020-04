André Ventura é o deputado do partido Chega no Parlamento © André Rolo/Global Imagens

Num vídeo enviado à TSF, André Ventura confirma a decisão de se afastar da liderança do partido Chega: "Apresentarei ao presidente da mesa nos próximos dias o meu pedido de demissão."

O atual líder do Chega diz-se "farto, cansado" daqueles que considera que boicotam "sistematicamente e estão contra as decisões da direção nacional".

No vídeo, com mais de cinco minutos, Ventura deixa mensagens internas e acusa elementos do Chega de atacarem o partido e divulgarem "mensagens privadas". O deputado único do partido no Parlamento refere ainda que se recusa a fazer do Chega um "segundo PSD, ou um segundo PS, ou um segundo CDS".

"Comigo isso nunca acontecerá", acrescentou Ventura, que acusou membros do partido de quererem que o Chega se torne mais um dos "partidos do sistema".

Questionado internamente devido à abstenção na votação para renovar o Estado de Emergência, o deputado diz que não o fez por não concordar com a necessidade da prorrogação, mas por entender ser errada a possibilidade da libertação de reclusos.

Ventura acusou os opositores internos de acenarem com o "cenário de racismo" e de dizerem que o partido se tornou "demasiado extremista" e que deveria moderar-se. Na perspetiva do líder atual do Chega, a moderação faria do partido mais uma das forças políticas do sistema.

André Ventura desafiou os seus opositores a candidatarem-se e a apresentarem as propostas que entenderem para o futuro do partido, mas garantiu que será candidato. Outra das promessas do deputado único do Chega foi a de abdicar do cargo de deputado caso não vença as eleições internas. "Se perder as eleições internas, renunciarei ao lugar no Parlamento."