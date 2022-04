"Fazer renascer o CDS." Cristas apoia Nuno Melo na corrida à liderança do partido

Assunção Cristas e Nuno Melo © Gustavo Bom/Global Imagens

A antiga líder do CDS-PP, Assunção Cristas, manifestou, esta sexta-feira, o apoio a Nuno Melo, na candidatura à presidência do partido.

Numa publicação feita, esta manhã, na sua página de Facebook, Assunção Cristas afirma que o eurodeputado centrista "é quem está em melhores condições para ajudar a fazer renascer o CDS", naquele que classifica como um "momento tão difícil para o partido".

"É com sentido de gratidão que vejo o Nuno Melo avançar para a liderança do CDS", declara a antiga presidente do partido, na publicação na rede social. "Que o congresso corra muito bem e seja um momento de união e afirmação é o meu profundo desejo", acrescentou ainda.

O CDS-PP reúne-se em congresso, este fim de semana, em Guimarães, para eleger o novo líder, que irá suceder a Francisco Rodrigues dos Santos - que apresentou a demissão, após os resultados eleitorais das últimas legislativas, nas quais o partido perdeu, pela primeira vez na História, a representação parlamentar.

Além de Nuno Melo, o único eurodeputado do partido e líder da distrital de Braga, há outros três candidatos que já se chegaram à frente para corrida à liderança: Miguel Mattos Chaves, ex-líder da concelhia da Figueira da Foz e vogal da Comissão Política Nacional, Nuno Correia da Silva, antigo vereador da Câmara de Lisboa e vogal da Comissão Política, e Bruno Filipe Costa, antigo membro da concelhia de Lisboa. Os estatutos do partido permitem, no entanto, o surgimento de outras candidaturas à liderança durante o congresso.