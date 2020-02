"Fechar fronteiras é impossível" e não é solução no combate ao coronavírus

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © João Relvas/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 25 Fevereiro, 2020 • 16:50

Para o Presidente da República, a hipótese de fechar fronteiras devido ao surto do novo coronavírus não é viável. Marcelo Rebelo de Sousa considera que tal nem seria solução, visto que nunca é possível evitar a entrada de todas as pessoas que queiram atravessar os limites fronteiriços.

"Fechar fronteiras é impossível. Se alguns países acham que é possível fechar fronteiras, o que estão a fazer é controlar algumas pessoas nas fronteiras."

Ouça a explicação do Presidente da República. 00:00 00:00

O Presidente da República esclareceu, em declarações aos jornalistas, que "as pessoas circulam de tal maneira na Europa" e "que há tantos pontos de passagem por terra que é muito difícil fechar fronteiras".

A solução, diz Marcelo Rebelo de Sousa, só pode passar por "preparar o futuro com um plano conjunto - como agora se está a fazer - que nos prepare mesmo para o que é imprevisível".

Na perspetiva do chefe de Estado, a Europa acordou tarde demais para a realidade do surto, pelo que só recentemente foi possível "pôr de pé uma coordenação"."Estamos todos a ir atrás do prejuízo, a China também está a ir atrás do prejuízo", admite Marcelo Rebelo de Sousa.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a Europa acordou tarde para o problema. 00:00 00:00

O Presidente da República argumenta que "a Europa foi tomada de surpresa", que "ninguém foi avisado" e que "é possível que se tenha conhecido mais cedo na China do que o divulgado".

Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma leitura para o futuro: a Europa tem de estar mais unida. "A grande lição para o futuro é que a Europa tem de estar preparada para aquilo que ninguém espera. Se queremos formar uma realidade económica, política e financeira, temos de ser uma realidade mais unida em termos sociais e de saúde."

Ouça o alerta de Marcelo Rebelo de Sousa. 00:00 00:00

Quanto à possibilidade de consequências negativas para a economia portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa não deixa de parte esse impacto: "Basta olhar para o que se passa na economia chinesa para perceber que a paragem da produção industrial durante dois, três ou mais meses tem consequências no crescimento chinês e mundial, no comércio entre países e no turismo. Só no fim poderemos medir as consequências de tudo."

