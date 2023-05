No Dia da Europa, Susana Pereira esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 11:01

Susana Pereira considera que as políticas da União Europeia estão a contribuir para agravar a crise na habitação. Em declarações na emissão especial de Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a eurodeputada do PCP considera que "o federalismo está na base de muitos problemas".

É o caso da subida das taxas de juro do BCE, que "está a deteriorar ainda mais as condições de vida das pessoas" que já tinham "dificuldade em chegar ao fim do mês com salários tão baixos".

A crise na habitação é "transversal a toda a Europa", reconhece a eurodeputada comunista, mas lembra que há economias mais dependentes do crédito do que outras, como é o caso de Portugal.

"O que interessa é que as pessoas vivam melhor, com melhores serviços públicos, melhores salário e mais habitação - tudo o caminho contrário a que as políticas da União Europeia nos têm levado", condena.

