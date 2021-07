Medina compromete-se com creches gratuitas para famílias jovens de Lisboa

Por Gonçalo Teles 05 Julho, 2021 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

O atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, anunciou esta segunda-feira que quer que as creches em Lisboa sejam gratuitas "para as famílias jovens da classe média" que residam no município.

Na Estufa Fria, onde apresentou a recandidatura à liderança da autarquia, Medina comprometeu-se com "a redução progressiva dos valores pagos pelas famílias com creches, tendo em vista assegurar que se tornarão gratuitas até ao final do mandato para as famílias jovens da classes médias que residam em Lisboa", uma medida que defende ser um "poderoso incentivo à natalidade e à fixação de jovens" na cidade.

A apresentação, que decorreu na Estufa Fria, contou também com a presença do secretário-geral do PS, António Costa, o primeiro a discursar esta tarde, e assinalou, em jeito de recado, que esta não é uma candidatura para o preservar, já que está de "boa saúde". Costa assinalou a necessidade de garantir "habitação acessível" na cidade de Lisboa, mas também a de garantir que esta tem condições, classificando a resposta a esses problemas como "fundamental".

"Temos finalmente recursos que antes não tínhamos", explicou o secretário-geral do PS, lembrando as verbas incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência, um investimento que é "para ser financiado pelo Estado mas executado pelos municípios".

A mobilidade é também um dos desafios identificados por António Costa, que defende que Lisboa "fez muito nos últimos anos", o que a levou a ser Capital Verde da Europa no último ano. "O paradigma da mobilidade passa cada vez mais pelo desenvolvimento dos transportes públicos", realçou também António Costa, que elogiou a iniciativa que culminou no atual modelo de passes aplicados à Área Metropolitana de Lisboa. "Fernando, passados sete anos, é com muita satisfação que o PS se revê no teu trabalho", rematou.

Fernando Medina é presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2015, tendo sucedido a António Costa, atualmente primeiro-ministro.

Em 2017, venceu as eleições autárquicas na capital e o executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um pelo BE, quatro pelo CDS-PP, dois pelo PSD e dois pela CDU.

Para a corrida à presidência da autarquia foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE) e Manuela Gonzaga (PAN) e Tiago Matos Gomes (Volt).

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.