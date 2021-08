Fernando Medina tem potencial de voto de 67%. Nuno Graciano lidera taxa de rejeição

© Mário Cruz/Lusa

O candidato do Partido Socialista e atual presidente da autarquia, Fernando Medina, tem um potencial de voto de 67%. Somando os lisboetas com a certeza do voto e os que "poderiam" votar num determinado candidato, segue-se Carlos Moedas, da coligação Novos Tempos ( que reúne PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança), com potencial de voto de 47%; João Ferreira da CDU tem a "simpatia" de 35% dos inquiridos; Beatriz Gomes Dias, candidata pelo Bloco de Esquerda, consegue 28 %, seguida de Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal e Manuela Gonzaga do PAN, ambos com potencial de voto de 21% e em último lugar surge o candidato do CHEGA, Nuno Graciano, com 14 %.

Entre os inquiridos que já decidiram em quem votar, com 25% Fernando Medina está 14 pontos à frente de Carlos Moedas (11%), segue-se CDU (4%), BE (3%), Chega (2%), IL (2%) e PAN (2%).

Quanto aos candidatos em que os inquiridos admitem poder votar a diferença é menor, com 42% o Partido Socialista conquista mais 7 valores percentuais do que a coligação Novos Tempos (36%), seguido da CDU (31%).

A sondagem da Aximage para a TSF quis ainda saber em quem os inquiridos nunca votariam - Nuno Graciano, candidato pelo Chega, surge em primeiro lugar com 77% da taxa de rejeição, segue-se com 52 valores a CDU, a Iniciativa Liberal e o PAN. O Bloco de Esquerda têm 49% da taxa de rejeição, Carlos Moedas 40% e Fernando Medina 30%..

Pouco mais de um quarto dos inquiridos dizem não conhecer os candidatos da Iniciativa Liberal e do PAN.

A sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN avaliou ainda o último mandato de Fernando Medina. 42% dos inquiridos dão nota positiva à atuação de Fernando Medina na presidência da Câmara Municipal de Lisboa, 27% dizem que foi assim-assim e 23% dão nota negativa. Como mais positivo, 20% dos inquiridos destacam os transportes e mobilidade, como mais negativo em primeiro lugar surge o trânsito, estacionamento e ciclovias: seguido da falta de habitação. 35% dos inquiridos não responderam a estas duas questões.

Quanto ao chamado "Russiagate", a divulgação pela Câmara de Lisboa de dados pessoais de ativistas e organizadores de protestos a embaixadas de vários países, 82% dos inquiridos dizem saber do que se trata. 59% afirmam que este caso teve um impacto negativo na avaliação do mandato de Fernando Medina, mas para 35% este caso não teve qualquer impacto.

Em relação à atuação da autarquia da capital na gestão da pandemia, 63% dão nota positiva. No que diz respeito à atuação do presidente da junta de freguesia de residência nos últimos 4 anos, 49% elogiam e 21% dão nota negativa.

A sondagem da Aximage quis ainda saber como avaliam a atual situação do concelho de Lisboa: 48% dão nota positiva, 29% razoável. Em comparação com há 5 anos, 54% afirmam que a cidade está melhor, 22% dizem que está pior e 21% que está igual. Relativamente ao local de residência e em comparação com há 5 anos, para 49% a cidade está melhor, 26% diz que está igual.

Questionados sobre qual deve ser a prioridade para o próximo mandato, excluindo o combate à pandemia, a ação social e apoio à pobreza surgem em primeiro lugar, segue-se a habitação, o emprego, a economia e a saúde.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN, com o objetivo de avaliar a opinião sobre as eleições autárquicas 2021 em Lisboa.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 14 e 21 de agosto. Foram recolhidas 792 entrevistas telefónicas entre maiores de dezoito anos residentes em Lisboa.

Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e freguesia, a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, idade e freguesia. À amostra de 792 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,48%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.