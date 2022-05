Fernando Ruas recomenda diálogo interno antes de mais autarquias saírem da ANMP

Fernando Ruas, autarca de Viseu e antigo presidente da ANMP © Ricardo Estudante (arquivo)

Por Nuno Domingues 31 Maio, 2022 • 16:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, não tomará a iniciativa de convocar um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), depois da crise gerada pela saída do município do Porto da ANMP.

Mas o social-democrata entende que, se mais câmaras manifestarem vontade de sair, devem recorrer aos órgãos internos da associação, antes de tomarem a decisão.

Nesse sentido, defende Fernando Ruas, deve ser convocado um conselho geral ou uma reunião magna.

Fernando Ruas aborda a hipótese de haver um congresso 00:00 00:00

Fernando Ruas foi, em tempos, presidente da ANMP, e não se recorda de uma câmara ter abandonado a instituição. Acredita que a saída de uma autarquia com a dimensão do Porto provoca estragos e "fragiliza a instituição".

Para o autarca, a saída do Porto causa mossa na ANMP 00:00 00:00

O autarca de Viseu sublinha, no entanto, que, estando o Porto dentro ou fora da associação, será sempre a ANMP o parceiro privilegiado de diálogo com o Governo nesta área. E, nesse sentido, o Porto beneficiará dos sucessos e será penalizado pelos fracassos do trabalho coletivo dos autarcas.