Ferro quer grupo de trabalho para acompanhar vacinação no Parlamento

Num comunicado do gabinete do Presidente da Assembleia da República, escreve-se que é considerada "da maior utilidade a constituição de Grupo de Trabalho para acompanhar o processo que agora se inicia e que continuará, de forma programada, até atingir todos os Deputados que pretendam ser vacinados, bem como os Funcionários considerados indispensáveis para garantir o funcionamento efetivo" do Parlamento.

"Todos os procedimentos administrativos e sanitários para que o processo de vacinação se inicie estão a decorrer em articulação entre o Secretário-Geral da Assembleia da República e o Ministério da Saúde, num processo que decorrerá de acordo com os critérios e prioridades estipulados e ao ritmo que as Autoridades de Saúde definirem", adianta a nota do gabinete de Ferro Rodrigues que, deste modo, responde indiretamente, de forma negativa, ao pedido do PSD para fosse alterada a lista enviada ao Governo.

No comunicado, o Presidente do Parlamento insiste que, na reunião da Conferência de Líderes de quinta-feira, 28 de janeiro, à tarde, "foram definidos os critérios da carta a enviar - Precedências do Protocolo do Estado e Membros da Comissão Permanente, e com posterior sugestão aos

Líderes Parlamentares de indicação de nomes tendo por base a idade ou o estado de saúde". Ferro Rodrigues sublinha que estes critérios "não mereceram contributos de qualquer Grupo Parlamentar"

Nesta nota, é feita referência a "acertos" feitos "a solicitação do Grupo Parlamentar do PSD, e, posteriormente, de dois Presidentes de Comissões Parlamentares Permanentes e de Deputada Membro da Comissão Permanente" que optaram por não serem vacinados.

Nos últimos dias, tem havido uma troca de argumentos entre a bancada do PSD e o gabinete do Presidente do Parlamento, depois dos social-democratas terem contestado a lista enviada por Ferro Rodrigues ao primeiro-ministro, num episódio que envolveu falhas de comunicação.

Ainda ontem, a direção da bancada do PSD pediu para que fosse anulada a lista enviada e que incluía deputados que, mais tarde, afirmaram não querer fazer parte do processo de vacinação.

