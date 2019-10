Ferro Rodrigues convoca para sexta-feira nova reunião de líderes

Esta decisão segue-se à contagem de votos que confirmou a eleição de dois deputados para o PS e outros dois para o PSD © Paulo Spranger/Global Imagens

O Presidente da Assembleia da República decidiu convocar para sexta-feira às 15h00 uma nova reunião da conferência de líderes para determinar a data da primeira sessão plenária da nova legislatura.

Esta decisão segue-se à contagem de votos que confirmou a eleição de dois deputados para o PS e outros dois para o PSD nos círculos da Europa e fora da Europa.

Na terça-feira, António Costa disse esperar que, depois deste plenário, a posse do Governo pudesse ocorrer a 22 ou 23 de outubro, ou seja, terça ou quarta-feira da próxima semana. No entanto, o Presidente da República já fez saber que quarta-feira ao fim da manhã é a data escolhida para a tomada de posse do novo Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa espera que seja possível dar posse ao Governo completo na quarta-feira, incluindo os secretários de Estado.