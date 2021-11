Ferro Rodrigues despede-se do Parlamento

© Tiago Petinga/Lusa

É o adeus de Ferro Rodrigues ao Parlamento depois de várias décadas como deputado, com uma passagem pelo Governo e pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com a súmula da conferência de líderes divulgada esta quinta-feira, Ferro terá sinalizado que tenciona despedir-se na sessão agendada para o próximo dia 26 de novembro.

Nesta súmula, escreve-se que o presidente da Assembleia da República "referiu que, efetivamente, alguns deputados já lhe tinham manifestado pretender fazer breves despedidas" do parlamento, nas derradeiras sessões e disse ser também esse o seu caso " visto que já não seria candidato nas próximas eleições".

Ferro Rodrigues é Presidente da Assembleia da República desde 2015, tendo sido eleito com os votos do PS e da esquerda parlamentar, naquele que ficou conhecido como o primeiro momento de união da chamada Geringonça.

O socialista que liderou o PS depois da saída de António Guterres (entre 2002 e 2004), foi também presidente do Grupo Parlamentar do PS e ocupou no governo as pastas do Equipamento Social (2001 - 2002) e do Trabalho e da Solidariedade Social e Segurança Social (1995-2001).

Na sessão de 26 de novembro, outros deputados, com mais tempo de funções no Parlamento e que não serão candidatos, vão usar da palavra em jeito de despedida.