Ferro saúda Marcelo pela sua vitória e quer aprofundar cooperação institucional

24 Janeiro, 2021

O presidente da Assembleia da República saudou este domingo Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição para as funções de chefe de Estado, afirmando que se empenhará no aprofundamento da cooperação institucional entre os dois órgãos de soberania.

Na mensagem de felicitações que transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues observou que o resultado eleitoral obtido pelo atual Presidente da República foi superior ao que alcançou há cinco anos, o que demonstra "a renovada confiança" que nele "depositam as portuguesas e os portugueses para um segundo mandato".

O presidente da Assembleia da República transmitiu também ao Presidente da República eleito "o seu empenho pessoal em aprofundar a cooperação entre os dois órgãos de soberania, sobretudo no momento difícil que o país atravessa, em que esta assume ainda maior relevância".

Ferro Rodrigues considerou ainda que será uma "honra conferir posse, pela segunda vez, ao cidadão Marcelo Rebelo de Sousa no cargo de Presidente da República".

"O presidente da Assembleia da República saúda os restantes candidatos pelo seu exemplo democrático e de cidadania, agradecendo o debate de ideias e de projetos que proporcionaram ao longo dos últimos meses, mobilizando o país para as eleições presidenciais que hoje se realizaram", refere-se depois na nota enviada à agência Lusa pelo gabinete do antigo secretário-geral do PS.

Ferro Rodrigues elogiou igualmente "as portuguesas e os portugueses pela participação no ato eleitoral, em condições tão exigentes", destacando a forma "tranquila e segura como decorreu o processo de votação em todo o território nacional".

Em nome do parlamento português, o presidente da Assembleia da República agradeceu ainda aos "membros das mesas de voto e a todos quantos estiveram envolvidos na sua organização, muito em especial aos autarcas - de freguesia e municipais - de todo o país".