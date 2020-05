Festa do Avante? "PCP está a criar condições para criar situação de exceção"

David Justino, vice-presidente do PSD © Paulo Alexandrino / Global Imagens

David Justino considera que "a lei é para cumprir" e que "não seria a melhor solução se fosse criada uma execão para a Festa do Avante!". O vice-presidente do PSD compreende a decisão de os comunistas adiarem a decisão, tendo em conta a situação que se vive da pandemia de Covid-19, mas não percebe a hesitação.

"O PCP está a criar condições para criar situação de exceção, pura e simplesmente", aponta, frisando que nos últimos tempos houve exemplos bons e maus de como gerir estas situações, nomeadamente o caso da CGTP, que aponta como não exemplar, e o da Igreja, que não permitiu peregrinações a Fátima, e com o qual concorda.

Apesar de entender a "tradição" e a "necessidade enorme" de realizar a rentrée política do PCP, David Justino acredita que a "carga de risco é superior" a um festival normal, por haver mais "tasquinhas, "comes e bebes"".

Carlos César concorda que as regras devem ser cumpridas. "O que releva é haver ou não respeito pelas regras de contenção exigidas, se a Festa do Avante! não o permite deve ter outra configuração necessariamente", sublinhou, dando o exemplo de PS e PSD que adiaram congresso e as festas de verão, respetivamente.

Do "não me choca" que I Liga acabe à "solução poucochinha"

Já sobre o futebol, o presidente do PS acredita que "à data de hoje não se pode dizer que retoma seja uma certeza absoluta".

"Não me choca [que I Liga termine agora] se as condições em que a competição puder ser concluída não forem realizáveis com equidade e em conformidade com diretrizes da DGS", aponta o socialista.

Opinião contrária tem David Justino, que não concorda que o campeonato termine com as classificações atuais. "Qualquer solução poucochinha que diga 'vamos ficar com o que temos' ou 'ganha quem ficar à frente' é má. Ou se anula o campeonato ou se fazem jogos à porta fechada tentando minimizar os riscos", sublinha o social-democrata.

* Almoços Grátis moderado por Anselmo Crespo