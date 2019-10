João Almeida ainda não se decidiu e considera o fim da coligação com o PSD um erro

© Paulo Novais/Lusa

João Almeida considera que o fim da aliança entre o PSD e o CDS "foi um erro e um desperdício". O deputado do CDS disse, no Fórum TSF desta terça-feira, que depois de um "período de governação difícil" que os dois partidos viveram juntos "foi um desperdício deitar esse projeto fora e fazer com que cada partido estivesse a tentar por si crescer sem aproveitar aquilo que era uma dinâmica comum em alternativa".

Em entrevista ao jornalista Manuel Acácio, João Almeida sublinhou que "nem o PSD nem o CDS conseguiram apresentar uma proposta política tão forte", nos últimos quatro anos, como quando estiveram juntos.

Para o deputado centrista é fundamental, neste momento, "voltar a discutir a situação, reafirmar o partido e estar muito disponível para discutir uma alternativa à direita". No mesmo plano, João Almeida explica que com o surgimento dos novos partidos "muito dos votos de centro direita perderam-se" e que, por esse motivo, é preciso haver "diálogo" para conseguir vencer o principal desafio: "construir uma alternativa ao socialismo".

Assunção Cristas no Parlamento?

Questionado sobre se gostaria de ver Assunção Cristas na Assembleia da República, João Almeida responde que "com certeza que gostaria", mas vinca que essa decisão não lhe cabe a ele.

Quanto a uma possível candidatura à presidência do partido, João Almeida responde que ainda não se decidiu, uma vez que essa não era uma hipótese que estivesse no seu horizonte e "que surgiu há pouco mais de 24 horas".

De qualquer forma, João Almeida considera que, mais do que discutir a liderança, o partido deve focar-se em ouvir os militantes e definir um rumo: "todos os militantes de base têm neste momento a possibilidade de discutir aquilo que o partido deve ser".