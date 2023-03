Fim do acordo nos Açores: Brilhante Dias diz que tirar Chega "do arco da governação são boas notícias"

© Miguel A. Lopes/Lusa

O líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, saudou esta quarta-feira o fim de qualquer solução de Governo que conte com o Chega, referindo-se à queda do acordo de incidência parlamentar com o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

"Seria sempre uma boa notícia que a extrema-direita não fosse apoio a nenhum governo em Portugal", adiantou o socialista, antes de referir que, "se desta vez, este acontecimento acabar por conduzir à saída do Chega do arco da governação açoriana, são boas notícias".

Brilhante Dias assinalou ainda que, quando votaram, os açorianos "não votaram sabendo que a extrema-direita parlamentar iria ser parte da solução governativa".

Um deputado da Iniciativa Liberal e outro independente (ex-Chega), romperam o acordo com o executivo regional, que é agora apoiado por apenas 27 deputados (26 de PSD, CDS e PPM e um do Chega) contra uma oposição que passa a contar com 30 parlamentares.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).