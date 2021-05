Final da Liga dos Campeões volta a estar isenta de impostos

A final joga-se no Estádio do Dragão © Wikimedia Commons

O Parlamento voltou a aprovar a isenção de impostos às equipas que jogam a final Liga dos Campeões, que se vai realizar no Porto. A medida já tinha sido aplicada na final da competição no ano passado, assim como no Euro 2004.

O Governo apresentou um projeto de lei na Assembleia da República, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Ficais, António Mendonça Mendes, explicou que em causa está a dupla tributação.

"Este regime fiscal justifica-se pela simplificação que representa para os clubes e jogadores. Assim, podem ser tributados no local de residência, não tendo de acionar as convenções para evitar a dupla tributação", afirmou perante os deputados.

O PSD viabilizou a proposta lembrando o apoio que a final da Liga dos Campeões dá ao turismo. Ainda assim, Alberto Fonseca deixou alguns apontamentos ao Governo.

"Não deixa de ser irónico que estejamos a discutir uma isenção fiscal para não residentes, quando os residentes suportam a maior carga fiscal de sempre. Esta proposta pode ser uma resposta dos que acusam o Governo de não reduzir a tributação de rendimentos", referiu.

A isenção de impostos é uma política comum, nos países que recebem competições da UEFA. Só o PS votou a favor da proposta, que contou com a oposição do Bloco de Esquerda e do PAN.

A final da Liga dos Campeões, entre duas equipas inglesas, Manchester City e Chelsea, joga-se no Porto a 29 de maio.