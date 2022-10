"Fixar jovens em Portugal." Plano Nacional para a Juventude prevê melhorar rendimento e acesso à habitação

Porto, 02/09/2022 - Entrevista JN/TSF: João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

No dia em que o Governo apresenta o II Plano Nacional para a Juventude (II PNJ), o secretário de Estado João Paulo Correia garante, em declarações à TSF, que o objetivo central é fixar os jovens no país, assegurando, por exemplo, melhores condições salariais, fiscais ou de habitação, num "bolo orçamental superior a 3 mil milhões de euros."

"São medidas que incidem sobretudo naquilo que é a melhoria da política de rendimentos de salários, do rendimento disponível dos jovens e das famílias jovens, no acesso à habitação combatendo as dificuldades no acesso à habitação, passando pela fiscalidade, educação e até outras áreas como a cultura," explicou o secretário de Estado que promete "dar a cara" pelo cumprimento das metas transversais agora fixadas.

Questionado sobre o nível de desemprego jovem, João Paulo Correia admite que "ainda é elevado" e que "o objetivo continua a ser de reduzir o desemprego jovem."

Em tempos de incerteza, o Governo admite que algumas das medidas podem ser "fortalecidas, adequadas e calibradas ao longo da sua execução."

"O Plano tem como objetivo único de criar melhores condições para as gerações mais jovens viverem em Portugal, seja na fase da vida académica, seja no acesso ao mercado de trabalho, ou no acesso à habitação, "garante João Paulo Correia.

No balanço da aplicação do I Plano Nacional para a Juventude, o governante adianta que "teve uma taxa de execução de cerca de 80% olhando para as medidas que foram executadas e que estão a ser executadas."

Se o anterior plano tinha 250 medidas, o documento que será hoje apresentado inclui mais de 400, sendo que "algumas das medidas transitam do primeiro para o segundo plano porque são medidas são implementadas num horizonte temporal de médio e longo prazo," detalhou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

De acordo com o II PNJ, o objetivo é responder a "desafios particulares como o declínio demográfico ou o despovoamento do interior, e no caso específico dos jovens, à mitigação das barreiras à sua capacidade de emancipação," através de medidas nas áreas da "educação, ao emprego e ao empreendedorismo, ao ensino superior, à habitação, à natalidade, à saúde, à qualidade de vida, ao desporto, à cultura, ao ambiente, à agricultura, aos transportes, à sustentabilidade da segurança social, ao combate à pobreza, à igualdade e não discriminação e à inclusão."