"Foi deixado para trás." Ex-ministro da Saúde não compreende atraso no Hospital Central do Algarve

O Hospital Central do Algarve é uma promessa com quase 20 anos. Está num despacho de setembro de 2022, quando Luís Filipe Pereira era ministro da Saúde. À TSF, o antigo governante diz não entender porque é que esta promessa ainda não se concretizou.

"Foi deixado para trás. O Algarve precisa absolutamente de ter um hospital novo, na minha opinião. Trata-se de uma região muito sensível do ponto de vista de tração de pessoas estrangeiras, algumas delas idosas. É um pouco inexplicável que, ao longo destes 20 anos, nada tenha acontecido", afirmou à TSF Luís Filipe Pereira.

O antigo ministro da Saúde salientou que construir um novo hospital é sempre um investimento muito elevado, mas refere outras razões para este longo adiamento.

"Os últimos anos, que foram basicamente governos do Partido Socialista, tirando os quatro anos da Troika, também provocaram um problema ideológico. As parcerias público-privadas, que poderiam ser um bom instrumento, em que o investimento é feito do lado dos privados mas para receberem têm de garantir a qualidade e os prazos que estão impostos no contrato que é feito. É curioso que se chegue aqui ao fim de 20 anos", ressalvou o ex-ministro da Saúde.

Manuel Pizarro já anunciou que o novo hospital no Algarve será uma parceria público-privada, exceto para os serviços clínicos, que vão ser pública. No entanto, Luís Filipe Pereira está em completo desacordo.

"As parcerias público-privadas que foram feitas e deram excelentes resultados foram aquelas que foram globais, ou seja, não foi só a construção, mas também a própria prestação de serviços clínicos e foi nessa prestação de serviços clínicos dados pela iniciativa privada, com objetivos, controlada, etc. que se obtiveram centenas de milhões de euros atestados pelo Tribunal de Contas. A parceria público-privada apenas para a construção do hospital já é meio caminho, mas falha aquilo que é fundamental porque continua a estar na esfera inteiramente pública a prestação de serviços clínicos", acrescentou.