"Foi o Brasil que se isolou do mundo." Lula da Silva promete "relação carinhosa" com Portugal

Lula da Silva está de visita a Portugal e, depois do encontro com António Costa, aproveitou a conversa com os jornalistas para anunciar um Brasil diferente a partir de 1 de janeiro.

"Fazia quatro anos que o Brasil estava afastado do mundo. Não foi o mundo que isolou o Brasil, foi o Brasil que se isolou do mundo", considera o presidente eleito do Brasil.

Para o vencedor das recentes eleições no país sul-americano, "o Brasil virou um país triste, em que a alegria desapareceu" e, por isso, "ninguém queria visitar".

Ainda está cá, mas Lula da Silva já anunciou o regresso. "Finalmente eu vou assinar o prémio Camões que o Chico Buarque ganhou e o governo anterior não quis assinar", revelando que vem a Portugal com o artista para receber o galardão.

Mas rapidamente voltaram os ataques ao governo de Jair Bolsonaro, ainda em funções. "É uma vergonha ser o maior produtor de proteína animal do mundo e ter 33 milhões de pessoas com fome."

A questão climática é uma das bandeiras de Lula da Silva. Sobre a Amazónia, o presidente eleito refere que é preciso partilhar o conhecimento com o mundo, para que se possa "defender a biodiversidade da maior floresta tropical do mundo".

Nesse sentido, Lula da Silva revelou que propôs à ONU "receber a COP30, em 2025, num Estado amazónico". "Hoje, a questão climática é urgente para humanidade. Nós não temos dois planetas Terra", alertou.

E ainda sobre a ONU: "Eu estou defendendo que a ONU de hoje não pode ser a ONU de 1948. O mundo mudou."

De volta às relações com Portugal, o próximo Presidente do Brasil disse que é preciso "aprender a ter uma relação muito carinhosa", tal como a que tinha quando era chefe de Estado do país.