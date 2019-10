© Lusa

Por TSF 09 Outubro, 2019 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa saiu satisfeito da primeira reunião que marcou o início do processo negocial com o Bloco de Esquerda, que tem como objetivo conquistar o apoio do partido para uma maioria parlamentar. No final da reunião, que teve lugar na sede do BE em Lisboa, o primeiro-ministro indigitado explicou que "foi uma reunião produtiva".

Pub Pub

""Permitiu avaliar quais são as condições de trabalho em conjunto na próxima legislatura e em que convergimos quanto à vontade mútua de prosseguir o trabalho conjunto que fizemos na legislatura anterior", disse António Costa.

Pub Pub

"Há vontade comum de trabalhar em conjunto e continuar o trabalho da legislatura anterior", garantiu. No final de um dia marcado pela maratona negocial com os partidos à esquerda, António Costa agradeceu ainda a disponibilidade dos partidos em manter "a estabilidade". "Acho que é muito positivo que em todos os partidos uma vontade que haja estabilidade no país, que é essencial à confiança, crescimento económico e credibilidade externa", disse.

Questionado sobre se a composição do próximo Governo estará condicionada com o que está a ser negociado com os partidos, o primeiro-ministro garantiu que não, explicando que irá enviar a lista de governantes para Belém, assim que a Assembleia ficar constituída.