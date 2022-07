"Folclore político." Montenegro acusa Costa de não responder às questões sobre problemas dos portugueses

Luis Montenegro falou na Assembleia da República, no final do debate do Estado da Nação © Eduardo Costa/Lusa

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusa António Costa de não ter respondido às questões que dizem respeito aos problemas dos portugueses e apenas ter participado num "folclore político" durante o debate do Estado da Nação, na tarde desta quarta-feira.

No final do debate, em declarações aos jornalistas, Montenegro afirmou que as intervenções do PSD foram centradas nas preocupações dos portugueses em relação à saúde, à educação e ao custo de vida - questionando mesmo o Governo acerca da devolução às famílias do dinheiro que está a ser cobrado a mais nos impostos -, mas nota que o primeiro-ministro preferiu não dar qualquer resposta, o que, garante o presidente social-democrata, o deixou estupefacto.

Lembrando o momento no debate em que António Costa apontou "dessintonia" no PSD, Luís Montenegro afirma que se tratou de uma declaração "hilariante", vinda cerca de duas semanas depois daquela que considera ter sido "a maior dessintonia de sempre entre um primeiro-ministro e um ministro", numa alusão à situação entre António Costa e Pedro Nuno Santos a propósito da construção do novo aeroporto de Lisboa.

Questionado sobre as referências ao seu passado político, Montenegro disse ainda ter "grande honra e orgulho" em ter estado ao lado de Pedro Passos Coelho quando este esteve no poder, e questionou se Costa terá os mesmos sentimento tendo estado ao lado de José Sócrates e António Guterres, que, na opinião do presidente do PSD, levaram o país, respetivamente, "à bancarrota" e a "um pântano".

"O senhor primeiro-ministro pode divertir-se na retórica parlamentar, isso não resolve os problemas dos portugueses", atirou.