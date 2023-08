Força Aérea mostra o primeiro de seis helicópteros Black Hawk comprados aos EUA

O novo UH-60 da Força Aérea Portuguesa num voo de teste nos EUA © Força Aérea Portuguesa/Direitos Reservados

Por TSF 18 Agosto, 2023 • 09:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Força Aérea Portuguesa (FAP) revelou esta quinta-feira uma imagem do novo helicóptero durante um voo de teste no Alabama, nos EUA. Trata-se de um dos seis Sikorsky UH-60 Black Hawk que vão chegar às mãos da Força Aérea nos próximos meses.

Em comunicado, a FAP explica que o primeiro voo do novo aparelho teve lugar na quarta-feira, dia 16 de agosto, no Aeroporto Municipal de Enterprise, no Alabama.

"O voo, efetuado com uma tripulação da "Arista Aviation Services" (AAS), teve a duração aproximadamente de 30 minutos e foi o primeiro após o longo e complexo processo de recondicionamento e modernização do helicóptero, permitindo verificar o bom funcionamento dos seus principais sistemas", detalha a nota.

"Seguir-se-ão outros voos de teste, nos quais serão testados todos os sistemas e equipamentos do helicóptero por forma a garantir a aeronavegabilidade da aeronave. Estes testes antecedem o processo de aceitação que decorrerá durante o mês de setembro", acrescenta o comunicado.

A Força Aérea lembra que a compra dos seis novos helicópteros foi financiada em 81% pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com um custo total de 43 milhões de euros, e irá dotar o Estado de meios próprios para o combate aos incêndios rurais.