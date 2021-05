Forças Armadas. Nova lei em linha com aliados vai a debate com aprovação garantida

© LUSA

Muita tinta tem corrido nas últimas semanas, sobretudo com críticas da parte de ex-chefes militares e também de dois antigos Presidentes da República, Ramalho Eanes e Cavaco Silva, mas a verdade é que a nova lei orgânica das Forças Armadas que vai esta terça-feira a debate vai mesmo passar com os votos do PS e do PSD.

Basicamente, a proposta do executivo é colocar o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) como comandante operacional, tendo na dependência hierárquica os chefes dos três ramos para todos os assuntos militares.

O diploma do governo prevê também que os chefes dos ramos sejam os principis conselheiros do CEMGFA nos assuntos relativos aos respetivos ramos e conselheiros do Ministro da Defesa no âmbito do Conselho Superior Militar.

Na ótica do Executivo, como diz na proposta entregue na Assembleia da República, não há "uma rutura com o passado, antes procura dar continuidade a reformas anteriores, tendo em conta lições aprendidas na sua implementação e novos desenvolvimentos na tipologia de ameaças e missões prevalecentes".

Lê-se ainda que se pretende "levar a cabo uma melhoria significativa na estrutura do comando superior das Forças Armadas, que permitirá uma resposta mais adequada aos desafios e missões atuais e do futuro".

Alinhados com Europa

E o que está prestes a acontecer em Portugal não é nada de inovador no panorama europeu. Uma análise do Instituto de Defesa Nacional, datada deste mês, conclui que "em todos os países europeus onde se verificaram reformas da estrutura de comando superior das Forças Armadas houve um reforço do poder do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou seu equivalente no topo da hierarquia das Forças Armadas, nomeadamente, com a subordinação ao seu comando operacional dos Ramos e, por vezes, com o fim dos respetivos Estados-Maiores e a sua transformação em comandos de componente".

De acordo com Bruno Cardoso Reis, subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL que assina esta análise, "naqueles países em que os Estados-Maiores dos Ramos ou seu equivalente foram mantidos, verifica-se uma forte concentração destes nas tarefas de recrutamento, treino, aprontamento e sustentação".

PCP com projetos próprios

No debate desta terça-feira há também um projeto do PCP que, juntamente com Bloco de Esquerda, tem feito oposição a esta nova lei orgânica apresentada agora pelo governo de António Costa.

Na proposta comunista, lê-se que tem havido um processo de "concentração e governamentalização das Forças Armadas" que "tem contribuído para alimentar situações de dúvida, nomeadamente na ascensão e progressão na carreira de oficial general e nos processos de nomeações para as chefias".

Daí que a proposta de alteração do PCP à LOBOFA tenha como objetivo "restabelecer aspetos da autonomia dos três ramos das Forças Armadas, designadamente no processo de escolha e nomeação dos militares nas estruturas superiores".