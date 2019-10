Fórum Florestal saúda nomeação de João Paulo Catarino

Mealhada , 7/9/19 - Reportagem esta manhã na Aldeia de Santa Cristina que ficou em perigo devido ao fogo florestal que teve inicio na zona da aldeia da Vacariça Na Foto : Canadair CL-215 de matrícula espanhola ao serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil Portuguesa a efectuar uma descarga entre as aldeias de Santa Cristina e Louredo Fernando Fontes / Global Imagens © Fernando Fontes / Global Imagens

O Fórum Florestal - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa disse esta segunda-feira ter recebido com "grande satisfação" a notícia da nomeação de João Paulo Catarino para tutelar a pasta das Florestas, considerando a sua experiência uma "mais-valia".

"O Fórum Florestal acredita veementemente que a experiência política e o profundo conhecimento do engenheiro João Paulo Catarino do setor florestal e do território serão uma mais-valia para a condução dos desígnios da floresta portuguesa", pode ler-se no comunicado enviado à agência Lusa pelo presidente do Fórum Florestal, entidade federativa que representa o maior número de associações de produtores florestais do país.

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, apresentou hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma equipa de 50 secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional.

João Paulo Catarino, que foi no Governo anterior o secretário de Estado da Valorização do Território, sob a tutela do ministro da Economia, foi nomeado como secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, sob a tutela do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

No comunicado, o Fórum Florestal, que agrega cerca de 50 entidades associadas de produtores florestais em todo o território nacional, diz estar "consciente do enorme desafio de suceder ao engenheiro Miguel João Freitas [na pasta das Florestas], a quem se deve o reconhecimento público pelo excecional trabalho desenvolvido e em particular pela forma agregadora com que sempre tentou resolver os problemas".

A federação mostra a sua "disponibilidade" para apoiar João Paulo Catarino, que, nas pastas da Conservação da Natureza e Ordenamento do Território, substitui Célia Ramos.

Reconhecendo os "enormes desafios" que se colocam ao novo secretário de Estado das Florestas, o Fórum Florestal manifesta a sua "inteira disponibilidade para continuar a ajudar a "construir" uma melhor Floresta Nacional", conclui.

António Louro, vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, é o atual presidente da Direção do Fórum Florestal - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa.

Licenciado em Engenharia Agrónoma e bacharel em Engenharia de Produção Florestal, João Paulo Catarino foi presidente do município de Proença-a-Nova (onde nasceu, em 1969) e desempenhou funções de chefia em diferentes associações de municípios.

Foi coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e, em 2005, adjunto do secretário de Estado do Desenvolvimento Rural das Florestas.