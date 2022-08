Francisco George sobre sucessão de Temido: "Pode ser um especialista ou um gestor"

Francisco George © TSF

A dúvida ainda vai continuar nos próximos tempos, até porque o primeiro-ministro já avisou que os próximos dias vão ser de agenda preenchida. Mas já há opiniões. Francisco George, antigo diretor-geral da Saúde, não tem dúvidas de que o sucessor de Marta Temido não tem necessariamente de ser " alguém que conheça o sistema e o ministério" por dentro. "Pode ser um especialista ou um gestor", antevê George.

É aqui que surge o nome de Paulo Macedo como exemplo. O atual líder da Caixa Geral de Depósitos foi diretor-geral dos Imposto e teve a seu cargo a pasta da Saúde no Governo da coligação PSD/CDS, liderado por Pedro Passos Coelho.

A experiência merece elogios de Francisco George: "Não conhecia bem o setor e exerceu as funções de ministro com grande dignidade." Nas palavras do antigo líder da Direção-Geral da Saúde (DGS), é positivo que o novo ministro tenha experiência na área da gestão.

António Costa já admitiu que a morte da grávida que foi transferida do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier possa ter sido a "gota de água" que acelerou a demissão de Marta Temido. O antigo líder da DGS não tem dúvidas de que "a ministra não tem qualquer responsabilidade" pelo desfecho.

Para Francisco George, a decisão justifica-se com "critérios de ética". E invoca o exemplo da história, quando Jorge Coelho apresentou a demissão a António Guterres, na altura da queda da ponte de Entre-os-Rios.

Certo é que Marta Temido vai continuar em funções até meados de setembro, até porque António Costa quer que a ainda governante leve a Conselho de Ministros o diploma que regula a nova direção executiva do Serviço Nacional da Saúde.

A decisão é "bizarra, sem antecedentes", defende Francisco George. O novo nome para o Ministério da Saúde só chegará já no regresso em força da política pós-férias de verão.