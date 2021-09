Francisco Rodrigues dos Santos critica "políticos de gabinete" que não conhecem o país real

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS © António Cotrim/Lusa

O presidente do CDS-PP criticou, a partir do distrito de Vila Real, os "políticos de gabinete" que estão em Lisboa e não conhecem Portugal e acusou o primeiro-ministro de não resolver "nenhum problema do país".

"Em Lisboa estão sentados os políticos de gabinete que vão tomar a bica ao Príncipe Real mas recusam sair ao país real, falar com as pessoas, conhecer as suas dificuldades e reclamar as soluções que o nosso povo precisa", afirmou na quinta-feira à noite.

Francisco Rodrigues dos Santos considerou também que "aqueles políticos de sofá, sentados em Lisboa, não sabem", por exemplo, "o que é muitas vezes não ter assistência médica mais básica".

O presidente do CDS-PP discursava na quinta-feira à noite num comício ao ar livre em Sabrosa, no distrito de Vila Real.

"António Costa tem andado pelo país a vender ilusões, é um pai natal no mês de setembro , a prometer tudo a todos, mas o que é que ele prometeu para Trás-os-Montes? O que é que ele prometeu para Sabrosa? O que é que o socialismo tem para oferecer ao futuro desta terra?", questionou.

Francisco Rodrigues dos Santos defendeu também que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, "não resolve nenhum problema do país".

E que "está mais empenhado em ajudar as suas clientelas, os seus familiares, os seus amigos, arranjando um tacho do Estado, o Estado que engorda com o dinheiro das pessoas, para assim se ir eternizando no poder".

Na quinta-feira à noite, o centrista apelou também ao voto, pedindo uma mudança no domingo, e salientou que "António costa vai ouvir o grito de protesto dos sabrosenses".

Em 2017, o PS ganhou as eleições em Sabrosa, tendo conseguido 53,33% dos votos. O executivo municipal é composto por três eleitos do PS e dois do PSD.

Eduardo Mesquita encabeça a lista de independentes apoiada pelo CDS-PP nas eleições autárquicas que se realizam no domingo.