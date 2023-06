Por Judith Menezes e Sousa com Gonçalo Teles 23 Jun, 2023 • 20:32

O fundador do PSD, Francisco Pinto Balsemão, vê Luís Montenegro a "cumprir a sua missão" desde que foi eleito para a liderança do partido, mas recusa fazer "futurologia" sobre possíveis listas concorrentes no próximo Congresso.

Convidado especial do Bloco Central desta semana, com Pedro Siza Vieira e Pedro Marques Lopes, o antigo líder do partido avisa que a democracia interna do partido tem condições muito próprias e a atuação de Montenegro "será apreciada" na "sede própria".

"Pode haver listas concorrentes contra o líder atual, pode haver listas a favor do líder atual. Isso é democracia e é assim que deve funcionar e é assim que, nesse aspeto, sempre funcionou no PSD, com muita intriga de bastidor, com muitas combinaciones [risos] entre os vários grupos, mas foi sempre assim que a coisa funcionou e espero que continue a funcionar", deseja.

