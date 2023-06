Galamba acusa sindicato dos revisores da CP de "afirmações falsas"

João Galamba, Ministro das Infraestruturas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

30 Junho, 2023 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, acusou esta sexta-feira o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) de fazer "afirmações falsas" e disse que "o Governo já fez o que lhe competia" no processo de negociações.

"O Governo chegou a acordo com 15 dos 16 sindicatos da CP, já fez um apelo para o fim dessa greve do décimo sexto sindicato (...) Consideramos que foram feitas afirmações falsas e que o líder sindical desse sindicato em concreto [SFRCI] não tem razão, porque a CP já fez aquilo que lhe competia", disse Galamba, em resposta a uma pergunta da TSF sobre a greve convocada para os dias da Jornada Mundial da Juventude.

Ouça as declarações de João Galamba. 00:00 00:00

João Galamba falava aos jornalistas à margem da cerimónia de assinatura do Contrato de Concessão do "Shared Ocean Lab "no Porto de Lisboa.

O ministro das Infraestruturas demonstrou "total solidariedade" com a administração da CP - Comboios de Portugal, que propôs aumentos salariais num "contexto de inflação difícil".

A TSF contactou o presidente do SFRCI, que remeteu declarações para mais tarde.