Galamba nega "categoricamente" ter omitido informação e aponta dedo a ex-adjunto

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © Manuel de Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo 28 Abril, 2023 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta sexta-feira numa curta nota que "nega categoricamente" ter "procurado condicionar ou omitir informação" à comissão parlamentar de inquérito à TAP e aponta o dedo ao ex-adjunto, Frederico Pinheiro, que foi exonerado.

"Pelo contrário: toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada. A propósito da exoneração de Frederico Pinheiro, esclarece-se que a mesma decorre do facto de o então adjunto ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela CPI, o que poderia ter levado a uma resposta errada à CPI por parte do Gabinete do MI", pode ler-se no comunicado de Galamba.