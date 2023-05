Galamba sobre continuidade no Governo: "Então não vê que estou com imensas condições?"

© Estela Silva/Lusa

Por Gonçalo Teles 10 Maio, 2023 • 18:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na resposta a uma pergunta, outra pergunta: "Então não vê que estou com imensas condições para continuar?" Foi assim que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, respondeu esta tarde aos jornalistas quando questionado sobre se tem condições para permanecer no Governo. À entrada para o 32.º Digital Business Congress, que decorre na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, e questionado pelos jornalistas no local sobre se está a prazo no cargo, não respondeu com uma afirmação.

Ouça as declarações de João Galamba. 00:00 00:00

Na primeira reação pública à polémica em que se viu envolvido depois da exoneração de Frederico Pinheiro e de ter apresentado a demissão - não aceite - ao primeiro-ministro, Galamba disse depois nada ter "a acrescentar sobre esta matéria além do que já foi dito pelo senhor primeiro-ministro" e, perante a insistência da comunicação social, acabou por assinalar que vai à comissão de inquérito à TAP e que lá dará "as explicações que falta dar".

A exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes às suas funções", foi esta quarta-feira publicada em Diário da República (DR).

De acordo com o despacho assinado por João Galamba, Frederico Pinheiro foi exonerado "por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial".

Frederico Pinheiro é visado na troca de informações divulgada na comunicação social sobre a polémica na TAP.

O adjunto acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-presidente executiva (CEO).

O caso envolveu denúncias contra Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, já depois de ter sido demitido, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do SIS na recuperação desse computador.

Em 2 de maio, João Galamba apresentou a demissão ao primeiro-ministro "em prol da necessária tranquilidade institucional", que António Costa não aceitou.

Este episódio gerou uma divergência pública entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba.