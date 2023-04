"Galamba terá de dar a cara." BE exige a demissão do ministro das Infraestruturas

Pedro Filipe Soares © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, afirmou esta sexta-feira que o "Governo não pode ficar indiferente" às acusações do ex-adjunto Frederico Pinheiro a João Galamba, exigindo a demissão do ministro das Infraestruturas.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado do BE disse tratar-se de uma situação "gravíssima" que não pode passar como "a espuma dos dias", e espera que o Executivo dê uma resposta "clara" e "em nome da democracia".

"João Galamba terá de dar a cara", sublinhou Pedro Filipe Soares, garantindo que os bloquistas vão pedir explicações: "Se já tinha de dar explicações sobre o estado atual da TAP, agora exigem-se explicações sobre o que se passa no ministério."

Caso se comprove a veracidade das acusações do ex-adjunto do governante, Galamba "não pode continuar como ministro", acrescentou.

Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, acusou esta sexta-feira João Galamba de ter sido quem informou Christine Ourmières-Widener da reunião preparatória do grupo parlamentar do PS antes da audição na Assembleia da República e de querer ocultar as "notas" da reunião à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.