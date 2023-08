Galamba vai reunir-se com CEO e presidente da Altice "para demonstrar relativa normalidade"

João Galamba © Miguel A. Lopes/Lusa

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, explicou esta quinta-feira que vai reunir-se com a CEO e presidente da Altice, Ana Figueiredo, "para demonstrar relativa normalidade", face aos casos judiciais que afetam a empresa. Uma conversa com o acionista principal da empresa, Patrick Drahi, também será agendada.

"Temos neste momento já a reunião marcada com a CEO e presidente da Altice e depois falaremos também com o acionista principal", confirma o ministro em declarações aos jornalistas na oficina da CP no Porto.

O governante não avança datas para as reuniões, mas afirma que acontecerão "rapidamente" e assegura que o objetivo é manter uma relativa normalidade face aos processos judiciais e à preocupação dos trabalhadores, embora o assunto não tenha diretamente a ver com isso.

"Não tem a ver com esse processo. A relação do Governo com a área das comunicações ter de manter uma certa normalidade que estas reuniões acontecem. Portanto, elas acontecem exatamente para demonstrar a relativa normalidade", explica.

Ainda assim, João Galamba refere que as conversações não começam agora: "Temos sempre, ao longo do tempo, falado com vários responsáveis da Altice, quer em Portugal, quer em França. E, face às mudanças recentemente conhecidas, pareceu-nos importante, além do diálogo normal que mantemos com a empresa em Portugal e tendo em conta os desafios estratégicos importantes, nomeadamente na questão do 5G e do data center, um compromisso firme da empresa com investimentos e com certas áreas de negócio."

O governante explica que essa conversação é importante perante os investimentos da empresa em Portugal.

"A manutenção do investimento no nosso país é determinante e o Governo, na sua atividade normal de acompanhamento da empresa, nesta altura, tendo em conta sobretudo estas questões estratégicas que, para nós, são particularmente importantes hoje, entendi que era importante ter essa conversação", explica.

O ministro das Infraestruturas reuniu-se esta quarta-feira com os trabalhadores da Altice para ouvir as preocupações com as consequências saídas da Operação Picoas.