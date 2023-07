"Ganha energia em andamento." Costa afirma que Marcelo está "bem-disposto" e "otimista"

António Costa © Olivier Matthys/EPA (arquivo)

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quarta-feira que o Presidente da República lhe atendeu o telefone e estava bem-disposto e com sentido de humor.

Já foi ele a atender o telefone e bastante bem-disposto. A ministra da Ciência alertou-me - estava ao lado do Presidente da República - que havia um problema. Depois fui mantendo contacto com o chefe da Casa Civil e agora, quando liguei, já foi o próprio Presidente da República a atender. Está bem-disposto e com sentido de humor", disse o primeiro-ministro aos jornalistas em Nelas, no distrito de Viseu.

Para o chefe de Governo, é importante ter confiança no Serviço Nacional de Saúde e nos médicos: "Se o Presidente da República estiver em boas condições, seguramente que vai para casa. Se ficar, é porque é necessário manter ainda alguma observação."

Relativamente a conselhos para Marcelo Rebelo de Sousa abrandar na sua agenda, António Costa considera-os inúteis: "Não vale a pena pedir ao Presidente da República para abrandar, porque isso não faz parte do seu estado vital. Há pessoas que ganham energia em andamento. É como os motores de dínamo. O Presidente da República é um desses casos."

O primeiro-ministro afirma que o Presidente da República se mostrou otimista quanto ao seu estado de saúde e não vai ser ele a estragar isso. "No nosso acordo, sou eu o otimista", disse António Costa.

Quanto ao problema de saúde que levou Marcelo Rebelo de Sousa ao hospital, o primeiro-ministro considera que "não parece nada de preocupante", mas não quer especular: "Foi uma coisa súbita que pode ter sido devido a vários fatores. Agora não vale a pena pormo-nos a adivinhar."

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sentiu-se mal devido ao calor e desmaiou durante uma visita à NOVA School of Science and Technology - FCT NOVA, no Monte da Caparica, confirmou a TSF junto de fonte de Belém.