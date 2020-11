General Mourato Nunes deixa presidência da Proteção Civil

Mourato Nunes assumiu o cargo na Proteção Civil em 2017 © Mário Cruz/Lusa

O general Mourato Nunes vai deixar a presidência da Autoridade Nacional da Proteção Civil. A notícia é avançada pelo Diário de Notícias, e adianta que a decisão foi comunicada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Ainda de acordo com o jornal, Mourato Nunes convocou uma reunião para a tarde desta quarta-feira, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide.

O general, de 74 anos, assumiu o cargo em 2017, após os incêndios de outubro, na sequência da demissão de Joaquim Leitão.

Mourato Nunes é um dos arguidos no processo das golas antifumo, que visa ainda o ex-secretário de Estado da Proteção Civil José Artur Neves, que se demitiu no seguimento do caso.

No dia 18 de setembro de 2019, o Ministério Público e a Polícia Judiciária realizaram mais de meia centena de buscas, nomeadamente no Ministério da Administração Interna, Secretaria de Estado da Proteção Civil, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Comandos Distritais de Operações de Socorro, por suspeita de fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e de corrupção.

O caso das golas antifumo reporta-se a um 'kit' distribuído à população no âmbito do programa "Aldeia Segura". Em julho de 2019, o ministro da Administração Interna abriu um inquérito para averiguar a contratação do material.