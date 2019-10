Geringonça voltou a funcionar? "Sempre funcionou." Palavra de António Costa

© Mário Cruz/Lusa

"A geringonça funcionou sempre desde o primeiro dia", é a resposta do secretário-geral do PS quando questionado, numa arruada em Coimbra, acerca da posição tomada por PS, BE e CDU na conferência de líderes desta manhã, onde foi decidida a data para a reunião da Comissão Permanente para discutir a questão de Tancos.

Quanto às palavras da líder do CDS-PP que acusou Ferro Rodrigues de proteger o PS, António Costa refere que não ouviu. "Mesmo que tivesse ouvido também não comentava", afirma.

Costa comentou ainda os resultados das sondagens. "Já ouvi todas as sondagens nestas eleições. Aquelas que nos davam maiorias impossíveis, àquelas que não nos dão. O que eu espero é que o PS tenha um resultado que lhe dê um claro reforço e estabilidade política, que dá força à mudança que iniciámos há quatro anos", diz.

A Comissão Permanente vai reunir quatro dias depois das eleições.