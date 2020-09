GNR entra na Convenção de Chega e identifica militantes sem máscara

© LUSA

Pelo menos dois militantes do Chega terão sido identificados pela GNR por não usarem máscara no interior da tenda onde decorre a Convenção do partido de André Ventura, concentrando mais 400 pessoas. A GNR confirma que fez "algumas identificações" durante uma ação de rotina.



Os militares à civil solicitaram aos dois militantes do Chega que se deslocassem para o exterior da tenda a fim de os identificar. Fonte da GNR confirma a operação, revelando apenas que foram feitas "algumas identificações", admitindo tratar-se de uma ação de rotina para assegurar o cumprimento das regras da Direção Geral de Saúde



Contudo, membros do partido garantem que "já há algumas multas" passadas pelas forças de segurança. As pessoas identificadas deverão agora de comparecer nos postos da GNR das respetivas áreas de residência.



Contudo, membros do partido garantem que "já há algumas multas" passadas pelas forças de segurança. As pessoas identificadas deverão agora de comparecer nos postos da GNR das respetivas áreas de residência.



Os militares surpreenderam ao fim da manhã os militantes do Chega no momento da contagem dos votos, no segundo dia da Convenção. Muitos dos participante não têm usado máscara nem garantido o distanciamento social.



Durante este sábado até dava a sensação de que não estaríamos em tempos de pandemia, mas este sábado já foram feitos vários apelos para que todas as pessoas presentes na tenda colocassem as máscaras. O próprio André Ventura estava há instantes de máscara posta.