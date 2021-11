Gomes Cravinho e Ministério da Defesa calados sobre pareceres jurídicos

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, foi chamado de urgência ao Parlamento © Lusa

Gomes Cravinho entrou quase mudo num colóquio sobre história militar, em Lisboa, e saiu quase calado, apenas sublinhando que "qualquer membro do governo está sempre disposto para ir ao parlamento". Se há tempo útil para isso, o ministro da Defesa diz que "não sabe" e escusa-se a mais comentários.

E as perguntas que sobram foram feitas, nomeadamente sobre os pareceres jurídicos que o Presidente da República disse que Gomes Cravinho tinha em mãos para não informar a Presidência sobre as suspeitas relacionadas com o tráfico de diamantes e de droga por parte de militares e ex-militares em missão das Nações Unidas na República Centro Africana.

Mas se o ministro entrou quase mudo, o gabinete dele está mesmo em silêncio total. Desde que se soube da existência de pareceres jurídicos que a TSF continua à espera de respostas às perguntas sobre quem foram os autores dos pareceres jurídicos em causa, em que medida é que tais pareceres têm em conta a lei de defesa nacional, nomeadamente no artigo 10° relativo ao Comandante Supremo das Forças Armadas.

Por responder também está a justificação sobre como é que uma comunicação às Nações Unidas não interfere com a investigação judicial em curso, mas a Marcelo sim, e, claro, se é possível ter acesso a esses mesmos pareceres. Mas estas são questões que continuam à espera de resposta, uma vez que é mesmo o silêncio que impera no gabinete do ministro da Defesa Nacional.