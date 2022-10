Gomes Cravinho felicita brasileiros pelo "exemplo democrático"

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros © António Pedro Santos/Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, saudou este domingo o povo brasileiro pela eleição do novo Presidente, Lula da Silva, e pelo "exemplo democrático", afirmando Portugal como "um parceiro e aliado" do Brasil.

"Saudações ao povo brasileiro pela eleição do novo Presidente da República, Lula da Silva. Parabéns pelo exemplo democrático! Portugal é e sempre será um parceiro e um aliado ativo e empenhado do Brasil", lê-se numa publicação na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede Twitter, acompanhado pelos 'emojis' das bandeiras portuguesa e brasileira e um aperto de mãos.

Cerca das 23h00 de Lisboa, o Supremo Tribunal Eleitoral (STE) deu a eleição como matematicamente definida. Quando estavam apuradas 99,17% das secções, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Lula da Silva tinha 50,85% dos votos, contra 49,15% para Jair Bolsonaro (extrema-direita).

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorado após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

Parabéns @LulaOficial, parabéns Brasil!

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).