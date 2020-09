Governo admite implementar semáforos em zonas de maior risco de Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales © LUSA

O secretário de Estado da Saúde admite que venha a ser implementado um sistema de semáforos para identificar as zonas de maior risco de Covid-19 em Portugal.

Em entrevista à SIC Notícias, António Lacerda Sales declarou que a medida pode vir a ser incluída no plano para responder à pandemia no período do outono/inverno.

"Estamos a possibilidade através de planos de mapas de risco epidemiológico e temos aprendido com alguns países nessa área. A ideia também é desenvolver neste plano essa ideia em diferentes camadas. Numa primeira camada, fazer uma avaliação da evolução epidemiológica e de alguns indicadores nomeadamente na incidência cumulativa por 100 mil habitantes. Na segunda camada, utilizar um processo de semáforos, que ainda está em discussão a nível europeu", disse o governante.

Questionado sobre um estudo que aponta para 1700 casos diários no pico do outono, Lacerda Sales refere que "temos de preparar o pior e esperar o melhor".

Nesta quarta-feira, Portugal registou mais 802 novos casos de Covid-19 e três mortos.