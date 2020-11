Governo anuncia novas medidas de restrição no sábado

António Costa © Tiago Petinga/Lusa

O gabinete de António Costa divulgou nesta quinta-feira uma nota a garantir que "não foram tomadas ainda quaisquer decisões face uma potencial renovação do estado de emergência".

Em comunicado do Executivo, é justificado que novas medidas não foram determinadas já que tal "não faria sentido ocorrer antes da realização das audições em curso". Como as medidas a adotar pelo Governo "têm de respeitar os limites impostos" pelo Presidente da República, e "este depende da autorização da Assembleia da República", com enquadramento na lei do estado de emergência, novas restrições implicam que um compasso de espera para que o Presidente da República submeta ao Governo para parecer o projeto de decreto.

Na sexta-feira, a Assembleia da República reunir-se-á para se pronunciar. "E só no sábado o Governo divulgará as medidas que irá adotar em execução do Decreto Presidencial", informa a nota do gabinete do primeiro-ministro.

