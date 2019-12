Governo anuncia pagamento de retroativos nas forças de segurança

© Direitos reservados

O Governo anuncia o pagamento de retroativos referentes aos suplementos não pagos em período de férias às forças de segurança.



Depois de uma reunião com os sindicatos e as associações socioprofissionais da PSP e da GNR, o Ministério da Administração Interna refere que tomou a decisão política de alargar esse pagamento aos suplementos suspensos a todos os elementos da GNR e da PSP. O Governo teve também em consideração as decisões já tomadas no mesmo sentido pelas câmaras municipais de Lisboa e do Porto relativamente às respetivas polícias municipais.

"Embora a decisão do Supremo Tribunal Administrativo apenas tenha determinado que o Estado pagasse um suplemento a quatro agentes da PSP, o Ministério da Administração Interna tomou a decisão política de alargar esse pagamento aos suplementos suspensos a todos os elementos da GNR e da PSP", esclareceu o MAI em comunicado.

Assim, o pagamento será efetuado de forma faseada, entre 2020 e 2023, num montante de 25% em cada ano e num valor global de cerca de 80 milhões de euros.



Aos elementos das forças de segurança que já não se encontram ao serviço será efetuado, também, o pagamento devido.