Governo aperta o cerco: "Às 13h00, tudo fechado ao fim de semana"

O Conselho de Ministros reuniu-se, esta quinta-feira, para rever a lista de concelhos com alto risco de transmissão de Covid-19. António Costa reafirma que a "situação é grave e mais crítica" do que a vivida na primeira fase da pandemia, com uma evolução de novos casos "francamente superior à pior fase da primeira vaga".

Em conferência de imprensa, António Costa reconheceu algumas falhas de comunicação. "É manifesto que este esforço de equilíbrio gerou equívocos", disse. O primeiro-ministro criticou a concentração sobre "as exceções" como a "promoção agressiva" por parte de estabelecimentos comerciais.

O Governo decretou, por isso, que a restauração só pode funcionar depois das 13h00 em regime de take-away.

"Fica determinado o encerramento, a partir das 13h00 de sábado e até às 08h00 de domingo e das 13h00 de domingo até às 08h00 de segunda-feira de todos os estabelecimentos comerciais ou de restauração", com exceção dos estabelecimentos que já abriam antes das 08h00, consultórios médicos e veterinários, farmácias, funerárias, retalho alimentar de produtos naturais ou dietéticos e com área não superior a 200 metros quadrados e bombas de gasolina.

O balanço dos primeiros dias do estado de emergência é de um "acatamento generalizado e comportamento cívico exemplar por parte dos portugueses", garante o primeiro-ministro.

Costa saúda a adaptação de todos os setores às novas regras e reconhece que a adoção de medidas está longe de ter uma avaliação unânime.

Sobre as medidas, reforça a necessidade de encontrar "as que são adequadas, no tempo certo".

Há 77 novos concelhos sujeitos a restrições impostas. O primeiro-ministro admitiu, no entanto, "ajustar as medidas, à gravidade da situação nos diversos concelhos".

António Costa refere que entre os concelhos que integram a lista de risco. "Temos concelhos que estão pouco acima dos 240 casos por 100 mil habitantes e temos um concelho que tem 3698 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias."