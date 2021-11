Governo aprecia na generalidade base do Quadro Financeiro Plurianual

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O Conselho de Ministros apreciou esta quinta-feira, na generalidade, o documento que serve de base ao próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), que apresenta as linhas orientadoras do acordo de parceria do Portugal 2030.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o documento vai estar em consulta pública a partir de 15 de novembro.

As linhas orientadoras do acordo de parceria do Portugal 2030 são estabelecidas entre Portugal e a Comissão Europeia, fixando os objetivos estratégicos para a aplicação dos fundos europeus no país entre 2021 e 2027.

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, apresentou recentemente as linhas orientadoras ao Conselho de Concertação Territorial, aos partidos e às confederações patronais.

O Portugal 2030 deverá começar a ser implementado no próximo ano.

Na proposta do Orçamento do Estado para 2022, entretanto 'chumbada' na Assembleia da República, o Governo adiantava que, no primeiro ano da sua implementação, poderiam ser observados "níveis de execução compatíveis com as necessidades de dinamização da economia na fase pós-pandemia".