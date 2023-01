Governo aprova mecanismo de escrutínio prévio de governantes. Veja em direto

Por TSF 12 Janeiro, 2023 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da SIlva, anunciou que foi aprovada uma resolução que estabelece a obrigatoriedade de responder a um questionário de verificação prévia para membros do Governo. A proposta de escrutínio prévio no processo de indicação de governantes foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

"É constituído por 34 perguntas e constitui uma ferramenta de avaliação política e inclui uma declaração de compromisso de honra. Este mecanismo adicional de escrutínio tem como objetivo robustecer o escrutínio democrático", explicou a ministra.

O próximo membro do Governo a ser renomeado já deve passar por este instrumento.

"Tem como objetivo uma avaliação política da capacidade que cada pessoa tenha para ser nomeada para um cargo público. Sendo um processo de nomeação algo que o primeiro-ministro propõe, é um mecanismo prévio que responsabiliza aqueles que preenchem o questionário e serve fundamentalmente para aumentar o processo de escrutínio", esclareceu.

Já Ana Abrunhosa, a ministra da Coesão Territorial, anunciou que o Governo vai apoiar, com 185 milhões de euros, os mais afetados pelas cheias e inundações de dezembro e janeiro.

"O Governo reconhece que as cheias e inundações provocadas pela precipitação intensa e persistente de dezembro, bem como a repetição destes episódios em janeiro, constituem situações excecionais e exigem medidas de ação e apoio extraordinário. O levantamento feito identificou danos e prejuízos em atividades económicas, habitações, equipamentos e infraestruturas municipais e linhas de água. Foram identificados no montante de 293 milhões de euros para o país, sendo que as áreas mais afetadas são os equipamentos e infraestruturas municipais, atividades económicas - sobretudo comércio e serviços -, com 27,3 milhões de euros", afirmou Ana Abrunhosa.

O Governo pretende que os apoios para os equipamentos e infraestruturas municipais esteja fechado no prazo máximo de dois meses e serão concedidos através de candidaturas, sujeitas a várias verificações como, por exemplo, a existência de seguros.

"Depois haverá uma fiscalização para avaliar a relação de causalidade entre o evento e o dano que está a ser reportado e temos de verificar se o valor do dano é um valor razoável que corresponde à realidade", esclareceu.

Para as micro e pequenas empresas também estão a ser preparados os apoios e respetivos avisos.

"Serão também candidaturas muito simples. Terá de haver uma candidatura que terá também um formulário muito simples, acompanhado por um reporte do dano certificado. Está previsto que a decisão seja tomada no prazo máximo de um mês. Estamos a falar de inundações que ocorreram em dezembro, algumas em janeiro e vamos abrir os apoios ainda este mês", a ministra da Coesão Territorial.

*Notícia em atualização