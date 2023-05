Governo aprova Plano de Saúde 2030 para promover acesso e reduzir riscos

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © José Coelho/Lusa

Por Lusa 11 Maio, 2023 • 15:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo aprovou esta quinta-feira o Plano Nacional de Saúde 2030, que centra a ação do Estado em cinco prioridades com vista à promoção do acesso aos cuidados de saúde e redução de riscos.

"Aprovámos hoje o Plano Nacional de Saúde 2030, com cinco desígnios, depois de um debate público muito participado: Reduzir as desigualdades em saúde; promover o desenvolvimento de comportamentos, culturas e comunidades saudáveis; minimização das consequências das alterações climáticas e outros determinantes ambientais da saúde; redução da carga de doenças transmissíveis e não transmissíveis; e manter sob controlo problemas de saúde atualmente já controlados", referiu Manuel Pizarro.

Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Manuel Pizarro salientou também que o documento hoje aprovado identifica "15 objetivos estratégicos", entre os quais a promoção da equidade e da literacia em saúde, a promoção da paz, da justiça e da prosperidade, a dinamização de parcerias em todos os setores e de ambientes promotores de saúde.

Manuel Pizarro elencou igualmente entre os objetivos a preocupação com o envelhecimento ativo e saudável, os cuidados ambientais e respetiva vigilância dos riscos associados, o controlo dos problemas de saúde transmitidos pela água, o reforço da sustentabilidade dos cuidados de saúde e a garantia de preparação de uma resposta a emergências de saúde pública.

Sobre este plano, o governante realçou também que o Executivo espera ver reforçado o acesso aos cuidados de saúde - com enfoque nas áreas da saúde sexual, reprodutiva, materna e infantil de qualidade -- e a manutenção dos elevados níveis de cobertura vacinal registados em Portugal.