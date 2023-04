Governo aprovou Programa de Estabilidade que entrega e apresenta na segunda-feira

© Rodrigo Antunes/Lusa

O Governo aprovou esta quinta-feira o Programa de Estabilidade, o Programa de Reformas e as Grandes Opções do Plano, que serão entregues no parlamento e apresentados pelo ministro das Finanças na segunda-feira, anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva.

"O Conselho de Ministros aprovou ainda a proposta de lei das Grandes Opções do Plano, bem como o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, que serão apresentados pelo ministro das Finanças na próxima segunda-feira, dia em que também serão entregues na Assembleia da República", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante o briefing após o Conselho de Ministros.

O Governo tem de entregar o Programa de Estabilidade até ao dia 15 de abril, mas por ser um sábado pode passar automaticamente para o dia útil seguinte.