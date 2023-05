Governo assina contratos de requalificação de postos da GNR de 3,67 ME

Os contratos vão permitir requalificar os postos da GNR nos concelhos de Cinfães, Murça e Figueira de Castelo Rodrigo © Paulo Cunha/Lusa (arquivo)

O Governo vai rubricar na segunda-feira três contratos interadministrativos com as câmaras de Cinfães, Murça e Figueira de Castelo Rodrigo para requalificação de postos territoriais da GNR, no valor de 3,67 milhões de euros, foi este domingo anunciado.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, preside à assinatura dos três contratos interadministrativos entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e as três autarquias, lê-se num comunicado da tutela.

A requalificação do Posto Territorial da GNR de Cinfães tem um valor global de um milhão de euros, enquanto o de Murça cresce para o 1,27 milhões de euros e o de Figueira de Castelo Rodrigo custará 1,4 milhões de euros, descreve a nota de imprensa.

O ministério refere que desde o início do seu mandato, "José Luís Carneiro já celebrou contratos interadministrativos desta natureza no valor global de 23.330.564,47 euros".

"Estes contratos traduzem a aposta que o ministério faz na melhoria das condições de trabalho das Forças de Segurança e inscrevem-se na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, que define investimentos de 607 milhões de euros até 2026", acrescenta.